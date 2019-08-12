Водитель маршрутки ударил не доплатившую за проезд пассажирку в Ставрополе

В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку, которая не доплатила за проезд три рубля. Об этом сообщает «Регион Online» со ссылкой на родственников женщины.

Как отмечается, женщина отдала 23 рубля, не зная, что цена увеличилась на три рубля. Причем в транспортном средстве не было никакой информации об изменениях в цене.

В Сети появилось видео, на котором видно, как водитель догнал вышедшую из маршрутки женщину и ударил ее по лицу.

Уточняется, что из-за удара у пассажирки остались синяки.

Пострадавшая написала заявление в полицию, а ее родственники начали искать свидетелей инцидента.

Ранее кондуктор брызнула из баллончика в лицо пассажирке без билета в Москве.