Администрация Гатчинского района начала проверку из-за инцидента с крещением
В Гатчинском районе Ленинградской области администрация начала проверку после случая с грубым обращением с ребенком во время проведения обряда крещения. Об этом сообщает ТАСС.
В администрации заявили, что будут делать свои выводы.
Отмечается, что инцидент произошел в Покровском храме Мариенбурга.
Уточняется, что священник грубо окунал ребенка в воду, а также не отдавал его матери. У ребенка ссадины и ушибы.
Ранее сообщалось, что гатчинского священника отстранили от службы после инцидента с крещением.