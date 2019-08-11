Администрация Гатчинского района начала проверку из-за инцидента с крещением

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В Гатчинском районе Ленинградской области администрация начала проверку после случая с грубым обращением с ребенком во время проведения обряда крещения. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации заявили, что будут делать свои выводы.

Отмечается, что инцидент произошел в Покровском храме Мариенбурга.

Уточняется, что священник грубо окунал ребенка в воду, а также не отдавал его матери. У ребенка ссадины и ушибы.

Ранее сообщалось, что гатчинского священника отстранили от службы после инцидента с крещением.