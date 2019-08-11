Медведев рассказал о судьбе подаренного ему президентом Туркмении щенка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что щенок пятнистого алабая, которого в мае ему подарил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, живет в его официальной резиденции в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках», — написал премьер.

Медведев также поделился с подписчиками видео с питомцем. На ролике видно, как щенок поднимается по лестнице,ходит по одному из залов заседаний и кабинету Медведева, а также, как гуляет по территории резиденции с хозяином.

Ранее сообщалось, что президент Туркмении подарил Медведеву щенка.