Поезд столкнулся с автомобилем в Бурятии, есть жертвы
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В Бурятии грузовой поезд протаранил выехавший на пути легковой автомобиль, передает «Интерфакс».
Три человека погибли на месте: водитель автомобиля и два пассажира.
ДТП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ в районе станции «Боярский».
«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в ВСЖД.
Из-за ЧП ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72 сообщением Северобайкальск — Улан-Удэ.