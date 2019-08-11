Поезд столкнулся с автомобилем в Бурятии, есть жертвы

В Бурятии грузовой поезд протаранил выехавший на пути легковой автомобиль, передает «Интерфакс».

Три человека погибли на месте: водитель автомобиля и два пассажира.

ДТП произошло на участке Слюдянка-2 — Улан-Удэ в районе станции «Боярский».

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — сообщили в ВСЖД.

Из-за ЧП ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72 сообщением Северобайкальск — Улан-Удэ.