Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 30

В результате серии взрывов боеприпасов на военном арсенале в Ачинском районе в Красноярском крае пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».

Как уточнил представитель экстренных служб региона, 5 августа и 9 августа всего пострадали 31 человек, из них один погиб.

По его словам, по состоянию на утро воскресенья, 11 августа, в больницах остаются 10 человек, еще 20 пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

Ранее сообщалось, что ликвидировано горение на военных складах под Ачинском.