Ветер в Москве повалил 150 деревьев за двое суток

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что в столице ветер за два дня повалил 150 деревьев и повредил 36 машин. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом, по его словам, никто из городского населения в ходе непогоды не пострадал.

«За двое суток в столице выпало 26 миллиметров осадков», — добавил Бирюков.

Он также отметил, что на настоящий момент в городе моросит дождь, и дует слабый ветер.

Заместитель мэра уточнил, что к вечеру дождь прекратится, и в воскресенье, 11 августа, температура поднимется.

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