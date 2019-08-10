Полиция Гонконга разогнала демонстрантов слезоточивым газом
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Полиция Гонконга разогнала демонстрантов слезоточивым газом . Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что правоохранительные органы использовали слезоточивое средств после многочисленных безответных предупреждений протестующим.
Полиция призвала граждан покинуть этот район Тайпо.
Кроме того, правоохранители предупредил жителей о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении в случае необходимости.
Ранее сообщалось, что в пригороде Гонконга сотни человек вышли на акцию протеста.