Полиция Гонконга разогнала демонстрантов слезоточивым газом . Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что правоохранительные органы использовали слезоточивое средств после многочисленных безответных предупреждений протестующим.

Полиция призвала граждан покинуть этот район Тайпо.

Кроме того, правоохранители предупредил жителей о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении в случае необходимости.

Ранее сообщалось, что в пригороде Гонконга сотни человек вышли на акцию протеста.