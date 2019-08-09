Трамп использовал негативные слова в адрес мигрантов более 500 раз, подсчитали СМИ

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The USA Today проанализировала языковые средства, которые президент США Дональд Трамп использовал с 2017 года во время 64 выступлений на митингах.

Издание отмечает, что критики главы государства заявляли, что язык Трампа усиливает гнев по отношению к мигрантам и повышает риск насилия. Согласно полученным результатам, во время выступления по миграционным проблемам президент использовал слово «вторжение» по меньшей мере 19 раз, «животное» — 34 раза и «убийца» — почти 30 раз. Во время выступлений он также прибегал к таким словам, как «преступник», «чужак» и «хищник». Всего Трамп использовал негативно окрашенные слова, говоря о мигрантах, более 500 раз. Более половины подобных высказываний прозвучали за два месяца до промежуточных выборов в 2018 году, что свидетельствует о том, что Трамп считает эту тему центральной.

По мнению профессора истории в университете Нью-Йорка Рут Бен-Гайэт, которая изучала пропаганду, Трамп ничего не делает случайно. Повторение является одной из основ пропаганды и указывает на его намерение навязать определенное видение проблемы.

В 2018 году правительство Мексики заявило протест США в связи с тем, что президент Дональд Трамп неоднократно называл «животными» мигрантов, которые нелегально въезжают в Соединенные Штаты.