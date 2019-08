Пользователи Сети раскритиковали Трампа и Меланью за фото с ребенком

Американский президент Дональд Трамп подвергся критике за фотографию с двухмесячным сиротой, родители которого погибли при стрельбе в Эль-Пасо в субботу, 3 августа. Об этом пишет The Huffington Post.

Как отмечается, с Полом глава государства и первая леди Меланья Трамп встретились во время визита в Университетский медицинский центр города. Президента и его супругу раскритиковали в соцсетях за то, что на фотографии они ухмыляются, а Трамп поднял вверх большой палец, в то время как на руках у его супруги мальчик, чьи родители были убиты.

Многие пользователи сети присоединились к критике. Так, Ali R Nazmi заметил, что ни в главе государства, ни в первой леди нет сочувствия и человечности. В комментариях также не раз звучали обвинения в том, что ребенка использовали для «дешевой фотосессии» и что нормальные люди не будут так обращаться с тем, кто только что лишился родителей.

Издание замечает, что это не первый раз, когда глава государства подвергается критике из-за фотографий. В частности в прошлом году он улыбнулся у постели подростка, который пережил стрельбу в школе Паркленда во Флориде.

I am genuinely confused and horrified by this image. Am I taking this the wrong way?



Why is Trump and Melania posing, GRINNING, and giving a thumbs up with the infant who's parents were murdered by the shooter in El Paso.



Seriously… WTH is going on? pic.twitter.com/0YA2hIQeP3