Кондуктор брызнула из баллончика в лицо пассажирке без билета в Москве

В Москве полиция возбудила уголовное дело в отношении кондуктора одного из местных автобусов, которая брызнула в лицо безбилетницы из баллончика. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Как сообщается, конфликт между женщинами начался в автобусе после того, как пассажирка отказалась платить за проезд и была выпровожена кондуктором из салона. Инцидент с баллончиком произошел вечером, когда они случайно встретились на улице возле их общего дома. Между ними вновь возгорелась ссора, после чего кондуктор брызнула баллончиком в лицо оппонентки, приехавшей из Калининграда.

После этого случая пострадавшая позвонила дежурную часть ОМВД России по Московскому району и заявила о случившемся. Женщина обратилась в больницу с ожогами глаз, где медики расценили полученные травмы как легкий вред здоровью.

В отношении кондукторши возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора-женщину по лицу.