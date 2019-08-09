МВД предупредило о недопустимости призывов к несанкционированным акциям в Москве

Столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве, заявили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МВД.

«Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом», - сказал представитель ведомства.

По его словам, 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный с органами исполнительной власти города митинг.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности», - добавили в пресс-службе.