Полиция США задержала в магазине Спрингфилда мужчину с оружием и в бронежилете

Правоохранительным органам американского города Спрингфилд (штат Миссури) удалось задержать вооруженного молодого человека в бронежилете. Об этом пишет Springfield News-Leader.

Отмечается, что он вошел в магазин в одежде защитного цвета. Он был вооружен тактической винтовкой и еще одним оружием. С его появлением в магазине Walmart началась паника.

«Он очевидно хотел спровоцировать хаос, и ему это удалось», — заявили в полиции.

Уточняется, что происходящее молодой человек снимал на видео. После выхода из магазина его задержали, в настоящее время выясняется, какими мотивами он руководствовался.

Ранее в американском штате Флорида в городе Окала в результате стрельбы в магазине Walmart погиб один человек.