ФАС возбудила дело из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей

УФАС в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении общества защиты животных «Ответ» из-за размещенной рекламы о кастрации. Об этом сообщает fontanka.ru.

Отмечается, что жители города пожаловались на постер, который был размещен на улице Коллонтай.

На рекламе ветеринарной клиники среди перечня услуг и цен по кастрации кошек и собак была расположена надпись, предлагающая «бесплатную кастрацию неверного мужа».

Уточняется, что обратившиеся в органы недовольные петербуржцы посчитали постер дискриминацией по половому признаку.

Заявляется, что дело будет рассмотрено 23 августа комиссией УФАС.