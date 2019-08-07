Звук мотоцикла вызвал панику на Таймс-Сквер

В США на Таймс-Сквер разразилась паника из-за звука, который издал мотоцикл. Об этом сообщает CBS New York.

Отмечается, что группа из мотоциклов следовала по улицам вблизи Седьмой авеню. Одно из транспортных средств издало странный стреляющий звук.

Уточняется, что в толпе сразу же разразилась паника. Многие люди приняли звук мотоцикла за звуки стрельбы.

Кроме того, несколько пешеходов были ранены во время начавшейся давки.

Ранее сообщалось, что в США в ходе массовых стрелковых атак жертвами стали 29 человек.