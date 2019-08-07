Самолет Москва-Ереван прервал взлет

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Toby Melville/Reuters

Самолет российской компании Nordwind совершил экстренную посадку в «Шереметьево». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пассажиров судна отправят в пункт ожидания, откуда они вылетят резервным бортом в 18.00.

Уточняется, что командир принял решение прервать взлет при разбеге.

Причины инцидента не называются.