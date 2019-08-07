Бывшую госдачу Брежнева продали за 1,2 млрд рубля

Бывшую госдачу, которая служила и местом отдыха генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, продали за 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что владения находятся под Ялтой.

Уточняется, что имя покупателя остается в секрете.

Заявляется, что построенная в 1995 году госдача «Глициня» была преобразована в пансионат, который имеет собственный 700-метровый пляж, а также садово-парковую зону площадью 27 га.

Ранее сообщалось, что телефонная книга Генеральный секретарь ЦК ВКП Иосифа Сталина ушла с молотка за 3 млн.