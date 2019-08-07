Две туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии. Об этом сообщает региональное отделение ГУ МВД России на транспорте, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел, когда женщины забрались на спасательные плоты, расположенные в корме морского судна, чтобы сделать фотографии на фоне морского пейзажа. От резкого дуновения ветра и покачивания катера, женщины не удержались и упали за борт.

Отмечается, что после случившегося команда катера сбросила туристкам спасательные круги. Затем командир проплывавшего рядом катера подобралженщин и довез до берега.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия.

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