Синоптики предупредили о низком атмосферном давлении в Москве

Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что значения атмосферного давления в Москве приблизятся к экстремально низким для этого дня и составят 740-741 миллиметров ртутного столба.

Синоптики подчеркнули, что погодные изменения повлияют на самочувствие москвичей и приведут к росту метеообусловленных обострений.

Ранее сообщалось. что синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве.