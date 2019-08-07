Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве
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В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Синоптики также отметили, что в четверг и пятницу в Москве может выпасть до 77 миллиметров осадков. Уточняется, что это половина от месячной нормы.
Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +22°С.