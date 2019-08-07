Синоптики предупредили о погодном коллапсе в Москве

В Москве ожидается погодный коллапс с 8 по 9 августа. Об этом рассказали синоптики Московского метеобюро, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в столицу придет мощный атлантический циклон. Ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Синоптики также отметили, что в четверг и пятницу в Москве может выпасть до 77 миллиметров осадков. Уточняется, что это половина от месячной нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду ожидается до +22°С.