Боестолкновение с боевиками произошло в селе в Ингушетии

В селе Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии произошло боестолкновение правоохранителей с боевиками, сообщает РИА «Новости».

Там в среду, 7 августа, был введен режим КТО.

В ходе проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь, началась перестрелка, сообщил источник.

Ранее сообщалось, что контртеррористическая операция проводится на территории Малгобекского района с 4.30 мск.

Речь идет о введении временных ограничений и введении правового режима КТО.