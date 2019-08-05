МГУ оказался в сотне лучших университетов мира по качеству образования

Московский государственный университет им. Ломоносова расположился на 95-й строчке рейтинга лучших университетов мира по качеству образования по версии Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Также МГУ занял 348 место по уровню востребованности выпускников на рынке труда, 174 позицию по качеству научно-преподавательского состава и 249 по уровню научной деятельности.

Отмечается, что по общему уровню показателей МГУ опустился на 222 место в мировом рейтинге.

В список двух тысяч лучших университетов в мире также вошли Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Новосибирский государственный университет и Томский государственный университет.

Ранее были названы 100 лучших вузов России.