Самолеты Минобороны потушили почти половину пожаров в лесах Сибири

Авиация Минобороны России потушила почти половину лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Как отмечается, огонь охватил территорию площадью 1 млн 100 тыс. га. К настоящему моменту потушено более 450 тыс. га.

«В Красноярском крае и Иркутской области группировкой Минобороны России ликвидировано 116 крупных лесных пожаров», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что авиация страны за три дня сбросила на охваченные пожаром территории более 3586 тонн воды.

Кроме того, как подчеркивается, самолеты Ил-76 совершили 58 вылетов, а вертолеты Ми-8 — 102 вылета на тушение пожаров.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в лесах окутал почти 180 населенных пунктов России.