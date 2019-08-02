В Забайкалье поймали подозреваемого в убийстве, скрывавшегося 13 лет в лесу

В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчину, который 13 лет скрывался в лесу в Могочинском районе. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на сайт прокуратуры области.

Как отмечается, в 2006 году задержанный, будучи пьяным, нанес одной женщине на почве личных неприязненных отношений удар ножом, из-за чего та скончалась на месте.

Также он попытался убить еще одну потерпевшую, но ей удалось сбежать.

Уточняется, что после содеянного мужчина покинул место преступления, и был объявлен в федеральный розыск.

На протяжении этого периода он жил в лесу в 12 километрах от поселка.

Сейчас мужчина находится под стражей, против него расследуют уголовное дело.

Ранее сообщалось, что мужчина с топором напал на сотрудников кредитной организации.