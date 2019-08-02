СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте. Об этом сообщат РИА «Новости».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Уточняется, что напавший на сотрудников МВД в момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

Один из двух сотрудников полиции, которые прибыли на вызов местных жителей, применил табельное оружие. Другой был смертельно ранен ножом нападавшим мужчиной.

Ранее сообщалось, что СМИ узнали личность напавшего на полицейских в Сургуте.