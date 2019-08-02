Проживающий в России Сноуден выпустит книгу-мемуары

Информатор Wikileaks и экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден выпустит книгу, в которой расскажет свою историю в мемуарах. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что книга получит название «Постоянная запись».

Уточняется, что 17 сентября она будет опубликована в более 20 странах мира.

Книга расскажет о том, как и почему Сноуден решил раскрыть секретные планы правительства США по общемировой слежке.

Ранее сообщалось, что Сноуден отреагировал на арест основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.