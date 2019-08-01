Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

И.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Хабаровскому краю Илья Фирсов заявил, что в деле 80-летней местной жительницы появились еще два убийства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских. 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье. В доме у женщины были найдены следы замытой крови, совпадавшей с кровью убитого.

Отмечается, что СК опроверг данные о поведении женщины при задержании, но ее обвиняют в убийстве трех человек и надругательстве над их телами

«В марте 2013 года обвиняемая убила свою 77-летнюю знакомую, которая временно проживала в ее квартире. Убийства совершались топором, тела расчленялись и выбрасывались», — сказал Фирсов.

Он добавил, что ее жертвой также стала восьмилетняя соседка по подъезду, с которой у женщины в 2005 году возник конфликт.