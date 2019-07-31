Минобороны создало оперативный штаб по тушению пожаров

Минобороны России создало в Национальном центре управления обороной оперативный штаб по тушению пожаров в Красноярском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

По имеющейся информации, задачей штаба станет координация деятельности сил и средств привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Его возглавит заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Уточняется, что оперативная группа министерства уже вылетает в Красноярск.

Ранее сообщалось, что Путин подключил Минобороны к тушению лесных пожаров в Сибири.