Три человека ранены после хлопка на пороховом заводе в Перми
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В Перми произошел хлопок на пороховом заводе. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что последующего горения не произошло.
Уточняется, в ЧП пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.
Кроме того, Министерства территориальной безопасности Пермского края исключило возможность выбросов вредных веществ в атмосферу нет.
На месте инцидента работают спецслужбы. Уточняется причина ЧП.
Ранее сообщалось, что в Пятигорске загорелся цех по производству шуб.