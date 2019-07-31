Три человека ранены после хлопка на пороховом заводе в Перми

В Перми произошел хлопок на пороховом заводе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что последующего горения не произошло.

Уточняется, в ЧП пострадали три человека. Двое из них госпитализированы.

Кроме того, Министерства территориальной безопасности Пермского края исключило возможность выбросов вредных веществ в атмосферу нет.

На месте инцидента работают спецслужбы. Уточняется причина ЧП.

Ранее сообщалось, что в Пятигорске загорелся цех по производству шуб.