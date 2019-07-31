Как выбрать детский порошок, рассказали эксперты

Роскачество рассказало как выбрать хороший детский порошок и распознать маркетинговые уловки на упаковке, сообщает РИА «Новости».

Прежде всего, необходимо обратить внимание на указанное обозначение возраста на упаковке. Если отсутствует обозначение «0+» или «для детей грудного возраста», то порошок можно использовать для детей 3-6 лет и старше. Также в его состав должны входить поверхностно-активные вещества (ПАВ), перекисные (кислородные) отбеливатели, энзимы. Для большей безопасности и эффективности стиральное средство может содержать фосфаты или фосфонаты.

Для привлечения внимая потребителя производители часто заявляют о гипоаллергенности состава, хотя на самом деле все составы должны быть гипоаллергенны. Это же относится к обязательному критерию для моющих средств «на основе биоразлагаемых ПАВ».

С осторожностью стоит относиться к стиральным порошкам с неограниченным сроком годности, так как средства бытовой химии содержат энзимы, которые имеют срок годности.

Ранее был назван самый безопасный детский порошок.