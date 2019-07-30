Пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий

Во вторник, 30 июля, на территории Сибирского края действует 99 пожаров. Об этом сообщает КГАУ «Лесопожарный центр».

Как отмечается, в общей сложности пожары действуют на площади в 1 042 434 га.

Уточняется, что очаги возгорания охватили такие районы, как Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Таймырский, Кежемский, Пировский, Н.Ингашский и Абанский.

Причем, как подчеркивается, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов.

В тушении участвуют 494 человека, а также 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаров.