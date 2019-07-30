Пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий
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Во вторник, 30 июля, на территории Сибирского края действует 99 пожаров. Об этом сообщает КГАУ «Лесопожарный центр».
Как отмечается, в общей сложности пожары действуют на площади в 1 042 434 га.
Уточняется, что очаги возгорания охватили такие районы, как Эвенкийский, Богучанский, Енисейский, Таймырский, Кежемский, Пировский, Н.Ингашский и Абанский.
Причем, как подчеркивается, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов.
В тушении участвуют 494 человека, а также 13 единиц техники.
Ранее сообщалось, что три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаров.