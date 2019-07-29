Уровень воды в реке Ия в Тулуне резко поднялся

Уровень воды в реке Ия в Тулуне, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация в Иркутской области из-за паводков, поднялся выше 7,5 метра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт администрации города.

Как отмечается, на настоящий момент уровень воды в реке превышает критическую отметку более чем на 50 сантиметров.

Уточняется, что до этого уровень воды в реке поднялся до 708 сантиметров, что превысило критическую отметку на 8 сантиметров.

После этого стало известно, что уровень воды в реке поднялся выше критической отметки на 20 сантиметров.

Также стало известно, что новое наводнение захлестнуло Иркутскую область. По словам мэра Шелеховского района Максима Модина, в Иркутской области уровень Олхи составил 130 сантиметров, при критической отметки в 210. Иркут — 318 сантиметров, при критической — 480.