Трех человек расстреляли около заправки во Франции

Во Франции в коммуне Ольюль произошла стрельба. Об этом сообщает местная газета Var Matin.

Как отмечается, в результате стрельбы три человека скончались, еще один — получил ранения. Среди погибших есть одна женщина.

Уточняется, что инцидент случился недалеко от заправочной станции.

На настоящий момент на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, пытаясь выяснить все обстоятельства произошедшего.

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