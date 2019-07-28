Сотрудники сгоревшего детского лагеря сообщили о травле

Руководство детского палаточного лагеря «Холдоми», где при пожаре погибли четверо детей, заявило о травле сотрудников в соцсетях. Об этом сообщается на сайте комплекса.

В частности, замдиректора по общим вопросам Алексей Денисов заявил, что сотрудники лагеря пребывают в состоянии глубокого шока.

Он рассказал, что пользователи Сети в комментариях предлагают самые жестокие способы расправы с работниками лагеря, находившимися на смене в момент пожара.

Денисов отметил, что в лагере не снимают с себя ответственность за произошедшее, а хотят найти причины трагедии.

Ранее выжившая при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» девочка рассказала подробности трагедии.