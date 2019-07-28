Лас-Вегас оккупировали кузнечики

В США по городу Лас-Вегас массово распространились кузнечики. Об этом сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что орды насекомых в некоторых зонах полностью покрывают тротуары.

Уточняется, что днем кузнечики не проявляют большой активности, однако ближе к ночи светло-коричневые насекомые заполоняют почти все улицы.

Эксперты считают, что причиной нашествия стала погода. Они заявляют, что такая ситуация в городе продлится еще несколько недель.

Ученые добавили, что для человека насекомые не несут вреда, но водителям стоит быть осторожными на дорогах, поскольку тучи кузнечиков могут повлиять на видимость.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается массовая гибель пчел.