Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 00.51, во Внуково задержано семь рейсов. В аэропорте Домодедово задержано 18 рейсов и 11 отменено.

Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что ребенка затянуло на чемоданную ленту в аэропорту.