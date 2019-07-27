Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В аэропортах Москвы отменили и задержали почти 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно данным на 00.51, во Внуково задержано семь рейсов. В аэропорте Домодедово задержано 18 рейсов и 11 отменено.
Кроме того, в аэропорту Шереметьево задержали семь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Причины задержек в настоящее время пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что ребенка затянуло на чемоданную ленту в аэропорту.