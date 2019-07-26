Владелец задержанного танкера приехал на Украину

Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По некоторым данным, мужчина собирается судится по поводу судна, которое задержали в Керченском проливе представители СБУ.

Уточняется, что основные тезисы судебного разбирательства точно не ясны.

Эксперты рассказали, что в морском праве через суд происходит взыскание ущерба.

Ранее сообщалось, что в США оценили задержание Украиной российского танкера.