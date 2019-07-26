Владелец задержанного танкера приехал на Украину
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Владелец задержанного СБУ российского танкера Nika Spiritr прибыл на Украину. Об этом сообщает ТАСС.
По некоторым данным, мужчина собирается судится по поводу судна, которое задержали в Керченском проливе представители СБУ.
Уточняется, что основные тезисы судебного разбирательства точно не ясны.
Эксперты рассказали, что в морском праве через суд происходит взыскание ущерба.
Ранее сообщалось, что в США оценили задержание Украиной российского танкера.