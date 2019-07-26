Дочь убитой на детской площадке женщины попала в больницу
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Ребенок женщины, которая была убита в подмосковном Раменском оказалась в больнице. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что за дочкой присматривает тетя.
Убийство на детской площадке произошло вчера 25 июля. Житель Ногинска вышел из машины и нанес не менее 20 ножевых ранений женщине, рядом с которой была ее дочь и другие дети.
Уточняется, что убийца был задержан в лесу. Он признал свою вину.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места зверского убийства женщины на глазах у ребенка.