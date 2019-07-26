Появилось видео задержания мужчины, убившего мать на глазах ребенка

В Сети появилось видео задержания мужчины, который убил женщину на детской площадке на глазах ребенка в подмосковном Раменском. Ролик разместил телеграм-канал Mash.

Как отмечается, его удалось задержать через несколько часов после того, как он совершил преступление. Это случилось около лесополосы в Ногинском районе.

Инцидент произошел 25 июля на детской площадке в Раменском. После словесной перепалки, мужчина на глазах у детей нанес женщине 20 ударов ножом. Девушка умерла до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что задержанный за убийство женщины в Подмосковье признал вину.