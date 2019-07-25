СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

Служба безопасности Украины отпустила моряков российского танкера, задержанного в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, сообщается на странице СБУ в фейсбуке.

Как пояснили в СБУ, экипаж не нарушил ни одного из правил страны, в связи с чем оснований для его задержания не оказалось. Отмечается, что права и свободы россиян также нарушены не были.

Моряки будут проходить по делу как свидетели, они обязались присутствовать на всех допросах.

Ранее сообщалось, что задержанные российские моряки возвращаются домой.