СБУ объяснила освобождение российских моряков с захваченного танкера

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Сотрудники украинских правоохранительных служб на борту российского танкера Nika Spirit (Neyma) в... Сотрудники украинских правоохранительных служб на борту российского танкера Nika Spirit (Neyma) в...
Сотрудники украинских правоохранительных служб на борту российского танкера Nika Spirit (Neyma) в...
Military Prosecutor's Office of the Southern Region of Ukraine/Reuters

Служба безопасности Украины отпустила моряков российского танкера, задержанного в порту Измаила Одесской области, поскольку моряки не нарушали международные нормы морского права и законы Украины, сообщается на странице СБУ в фейсбуке.

Как пояснили в СБУ, экипаж не нарушил ни одного из правил страны, в связи с чем оснований для его задержания не оказалось. Отмечается, что права и свободы россиян также нарушены не были.

Моряки будут проходить по делу как свидетели, они обязались присутствовать на всех допросах.

Ранее сообщалось, что задержанные российские моряки возвращаются домой.