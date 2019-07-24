Экс-главу Серпуховского района Шестуна госпитализируют в «Кащенко»

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в столичную психиатрическую больницу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его супругу Юлию.

По ее словам, Шестуна направили в больницу Кащенко без его согласия.

«Могу предположить, что таким образом ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния», — отметила Юлия Шестун.

Она уточнила, что решение о госпитализации мужа, который объявил голодовку, приняли гражданские врачи, которые приехали в изолятор по просьбе ФСИН.

Юлия подчеркнула, что Шестуну поставили диагноз «депрессивное расстройство».

Ранее сообщалось, что экс-глава Серпуховского района Шестун порезал руку во время суда.