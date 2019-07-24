России угрожает второй Чернобыль, заявила глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила, что на территории Иркутской области может произойти экологическая катастрофа, сопоставимая с Чернобылем. Об этом пишут «Известия».

Согласно имеющейся информации, речь идет о предприятии «Усольехимпром», которое занимается производством хлора и других химических веществ. Радионова отметила, что его владельцы извлекли из него все, что могли, а затем бросили на произвол судьбы. Из-за сильного загрязнения ртутью предприятию необходима демеркуризация.

Она подчеркнула, что там находятся химически опасные вещества, некоторые — под давлением. В скважины, где в прошлом был солевой раствор, закачали нефтеотходы. Они могут загрязнить реку Ангару. Глава Росприроднадзора назвала этот регион территорией экологической катастрофы.

«Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой «экологический Чернобыль», — заявила Радионова

Ранее в Германии испугались «плавающего Чернобыля» России.