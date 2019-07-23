По делу о гибели детей задержали владельца лагеря

СК задержал двоих подозреваемых по делу о гибели детей в лагере. Сообщает РИА «Новости».

Задержаны учредитель и директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми» Виталий Бурлаков) и директор палаточного лагеря Максим Кузнецов.

Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В результате пожара погибли четверо детей. Несколько детей госпитализированы. Трое из них находятся в крайне тяжелом состоянии — они получили ожоги более 90% поверхности тела.