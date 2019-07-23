В Москве во вторник ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 23 июля, ожидается +24°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура в городе составит от +22°С до +24°С.

Уточняется, что в Москве ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой и умеренный дождь с грозой.

Кроме того, ночью столбики термометра опустятся до +16°С.

Давление составит 745 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее синоптики пообещали, что погода сжалится над москвичами.