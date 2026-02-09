Посол заявил о праве Москвы считать Лондон участником украинского конфликта

Россия имеет полное право рассматривать Великобританию как фактического участника конфликта на Украине, заявил посол Москвы в Лондоне Андрей Келин. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для РИА Новости.

Дипломат отметил, что Соединенное королевство оказывает Украине финансовую и военную помощь. Также оно политически направляет Киев, делится разведывательными данными и тренирует украинских бойцов.

«Мы имеем полное право рассматривать Лондон как де-факто участника конфликта», — подчеркнул Келин.

Он отметил, что британские власти продлили до конца 2026 года действие программы Interflex, направленной на подготовку солдат и офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом список задействованных баз официально не публиковался, добавил посол.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», одним из участников которого был украинский лидер Владимир Зеленский. По итогам встречи он совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали декларацию, предполагающую развертывание на Украине многонациональных сил после завершения боевых действий. По данным газеты The Times, в рамках этого договора Соединенное королевство и Франция планируют отправить на Украину до 15 тыс. военнослужащих.

