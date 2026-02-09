В московском метро мужчина сломал нос пассажирке за отказ дать ему денег

Неизвестный напал на девушку в московском метро и сломал ей нос, пострадавшая отказалась дать мужчине деньги. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций. Неизвестный подошел к девушке и начал требовать у нее денег. Получив отказ, он перешел к оскорблениям.
Когда пассажирка попыталась снять происходящее на камеру телефона, мужчина попытался выбить устройство из ее рук, а затем нанес удар, сломав ей нос. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию.
До этого девушка избила телефоном мужчину, который случайно задел ее в московском метро. Пострадавший обратился к полицейскому, подозреваемая была задержана. Ею оказалась 26-летняя жительница Пермского края.
Ранее в Москве задержали блогера, который гулял по метро в костюме водолаза.