Историк рассказал, что может угрожать власти Зеленского

Украинский историк Марта Гавришко в публикации для издания Berliner Zeitung заявила, что власти президента Украины Владимира Зеленского могут угрожать украинки, выступающие против мобилизации.

По мнению Гавришко, в отношении женщин, протестующих против мобилизации, все чаще применяют насилие. В качестве примера она напомнила о расправе над двумя пожилыми женщинами, пытавшимися защитить жителя села Новые Червища от мобилизации. Кроме того, власти публикуют персональные данные украинок, выступающих против отправки мужчин на фронт.

Гавришко уточнила, что подобное обращение с женщинами может являться угрозой для власти Зеленского.

«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского», — подчеркнула она.

7 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата) обеспечивают около 90% от всей мобилизации военных в ряды украинской армии.

14 января в выступлении перед депутатами Верховной рады новый министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что органы ТЦК разыскивают два миллиона граждан, а еще 200 тысяч украинцев самовольно оставили военную часть. Глава ведомства подчеркнул, что проблему «нельзя игнорировать», пообещал провести комплексный аудит и предложить «системное решение» вопроса, которое поможет «решить накопившиеся за годы проблемы».

Ранее Кирилл Буданов пожаловался на коррупцию и злоупотребления в ТЦК.