На концерте Metallica поймали объявленного в розыск россиянина
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В Москве на проходившем в «Лужниках» концерте американской рок-группы Metallica был задержан гражданин России, находившийся в розыске, сообщает ТАСС.
33-летний уроженец Самары решил посетить концерт любимой группы и попался в руки полиции.
Мужчина пришел на выступление, зная, что находится в федеральном розыске. Он был задержан благодаря системе идентификации лиц, внедренная в Москве.
Мужчина был в розыске за вымогательства.
Ранее группа Metallica исполнила на русском языке композицию под названием «Группа Крови».