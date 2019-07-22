На концерте Metallica поймали объявленного в розыск россиянина

В Москве на проходившем в «Лужниках» концерте американской рок-группы Metallica был задержан гражданин России, находившийся в розыске, сообщает ТАСС.

33-летний уроженец Самары решил посетить концерт любимой группы и попался в руки полиции.

Мужчина пришел на выступление, зная, что находится в федеральном розыске. Он был задержан благодаря системе идентификации лиц, внедренная в Москве.

Мужчина был в розыске за вымогательства.

Ранее группа Metallica исполнила на русском языке композицию под названием «Группа Крови».