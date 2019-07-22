В Югре задержали террориста с самодельной взрывчаткой

В Ханты-Мансийском автономном округе правоохранительные органы задержали мужчину с самодельным взрывным устройством. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что задержание произошло в Когалыме утром в воскресенье, 21 июля.

По данным URA.ru, взрывное устройство находилось на поясе мужчины. По одной из версий, он собирался совершить теракт на территории города.

В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

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