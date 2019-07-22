Машину с мертвецом за рулем обнаружили в Дагестане

В Дагестане был обнаружен перевернувшийся автомобиль, внутри которого находилось тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как отмечается, некий мужчина пришел в отделение полиции и написал повинную.

По его словам, у него произошел конфликт со знакомым, после чего он выстрелил в него.

Причем он отдал сотрудникам полиции оружие, из которого застрелил мужчину.

Однако, как подчеркивается, потерпевший скончался не сразу. Он сел за руль машины и умер по дороге.

«По словам очевидцев, автомобиль внезапно стал съезжать с дорожного полотна, ушел на обочину и опрокинулся в кювет», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что причиной ДПТ действительно стала смерть водителя за рулем.