Мужчина расстрелял надоедливых соседей в Подмосковье
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Мужчина расстрелял соседей после ссоры в одном из городов Подмосковья. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
Отмечается, что ЧП произошло в поселке Мартыновское в Ступинском районе.
Уточняется, что мужчина расправился с соседями с помощью травматического оружия.
Известно, что в ходе стрельбы два человека получили различные травмы, еще одного госпитализировали.
Следователи работают на месте инцидента. Преступник задержан, с ним также работает полиция.
Ранее сообщалось, что мужчина зарезал соседей в Ленинградской области.