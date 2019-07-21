Мужчина расстрелял надоедливых соседей в Подмосковье

Мужчина расстрелял соседей после ссоры в одном из городов Подмосковья. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Отмечается, что ЧП произошло в поселке Мартыновское в Ступинском районе.

Уточняется, что мужчина расправился с соседями с помощью травматического оружия.

Известно, что в ходе стрельбы два человека получили различные травмы, еще одного госпитализировали.

Следователи работают на месте инцидента. Преступник задержан, с ним также работает полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал соседей в Ленинградской области.