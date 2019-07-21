Мужчина расстрелял надоедливых соседей в Подмосковье

close
Если должник не отзывается по домофону, обзванивать приходится соседей Если должник не отзывается по домофону, обзванивать приходится соседей
Если должник не отзывается по домофону, обзванивать приходится соседей
Алина Распoпoва/«Газета.Ru»

Мужчина расстрелял соседей после ссоры в одном из городов Подмосковья. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

Отмечается, что ЧП произошло в поселке Мартыновское в Ступинском районе.

Уточняется, что мужчина расправился с соседями с помощью травматического оружия.

Известно, что в ходе стрельбы два человека получили различные травмы, еще одного госпитализировали.

Следователи работают на месте инцидента. Преступник задержан, с ним также работает полиция.

Ранее сообщалось, что мужчина зарезал соседей в Ленинградской области.